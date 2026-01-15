11:40  15 січня
Погрожував поліції та пошкодив службове авто: на Київщині чоловік накинувся на правоохоронців

15 січня 2026, 11:40
Фото: Нацполіція
У Київській області чоловік отримав підозру після того, як він погрожував поліцейським. Це сталось у Броварах, коли правоохоронці виконували службові обов'язки

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Це сталось під час перевірки дотримання умов запобіжного заходу зловмисника. Правоохоронці прибули до 52-річного чоловіка. Він почав поводитися агресивно. Крім того, пошкодив службовий автомобіль, зокрема ліву частину кузова й бокове дзеркало, а також висловлював погрози на адресу працівників поліції.

Чоловіку вже повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід: тримання під вартою. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові судили чоловіка, який погрожував представникам ТЦК ножем і кидав цеглу у військовослужбовців. Йому призначили іспитовий термін у 2 роки.

