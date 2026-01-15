Фото: поліція

ДТП сталася 14 січня близько 18:00 на вулиці Героїв Маріуполя у Кременчуц

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Маршрутний мікроавтобус "Богдан" під керуванням 58-річного водія виїхав за межі дороги та врізався в дерево.

Ймовірно, водієві стало зле під час руху. Його доставили до лікарні.

На момент ДТП у салоні маршрутки перебували декілька пасажирів. На щастя, обійшлося без їх госпіталізації.

Причини та обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

