На Сумщині медик вимагав з інтерна 2 тисячі доларів за працевлаштування

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У 2023 випускник медичного інституту проходив інтернатуру в медичному закладі. Коли стажування закінчилось, він захотів залишитись там працювати. Проте директор заявив, що за працевлаштування потрібно платити. Він сказав, щоб інтерн передав батькові записку (на папірці було написано 2 зі знаком $).

Під час особистої зустрічі медик сказав батькові інтерна, що гроші потрібні через погане фінансування клініки. Мовляв, на ці 2 тисячі доларів будуть витрачені на ремонт та облаштування робочого місця його сина.

На суді медик переконував, що дуже шкодує, що взяв хабар. При цьому він додав, що виховує двох дітей сам після смерті дружини. Однак батько колишнього інтерна розповів, що після затримання директора закладу його сину не дали там нормально працювати, тому він звільнився і виїхав на роботу за кордон.

Ексдиректора поліклініки засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла.

