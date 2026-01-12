11:55  13 января
В Днепре мужчина взял в заложники свою мать и угрожал взорвать боеприпас
09:18  13 января
Нападение с ножом в столичной школе: подростку сообщили о подозрении
08:13  13 января
Более чем на сутки заперла четырех детей в квартире: в Тернополе разыскивают мать
UA | RU
UA | RU
12 января 2026, 11:00

В Сумской области медик требовал из интерна 2 тысячи долларов за трудоустройство

12 января 2026, 11:00
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Заречный районный суд города Сумы признал медика виновным в вымогательстве и полученных взятках. Стало известно, что разрешил суд

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В 2023 году выпускник медицинского института проходил интернатуру в медицинском учреждении. Когда стажировка закончилась, он захотел остаться там работать. Однако директор заявил, что за трудоустройство нужно платить. Он сказал, чтобы интерн передал отцу записку (на бумажке было написано 2 со знаком $).

Во время личной встречи медик сказал отцу интерна, что деньги нужны из-за плохого финансирования клиники. Мол, на эти 2 тысячи долларов будут потрачены на ремонт и обустройство рабочего места его сына.

На суде медик убеждал, что очень сожалеет, что взял взятку. При этом он добавил, что воспитывает двоих детей сам после смерти жены. Однако отец бывшего интерна рассказал, что после задержания директора заведения его сыну не дали там нормально работать, поэтому он уволился и уехал на работу за границу.

Эксдиректор поликлиники приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили адвоката, который во время консультации убедил клиента воспользоваться незаконной схемой получения отсрочки от мобилизации. Он предложил оформить фиктивное попечительство над лицом по инвалидности. В разговорах с женой клиента он просил 7 тысяч долларов за свои услуги.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд взятка Сумская область
На Львовщине адвокат требовала взятку за документы о воспитании маленького ребенка
12 января 2026, 17:15
Цена вопроса от 4 тысяч "зелеными": в Киеве "продавали" службу в тылу
09 января 2026, 16:20
Требовали от предпринимателя 3000 долларов: в Киеве задержали чиновника и его сообщницу
08 января 2026, 10:56
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Скандальная куртка с надписью "sochi-2014" в Буковеле: полиция установила покупателя и магазин
13 января 2026, 13:17
Вход только по звонку: в Одессе ликвидировали сеть подпольных игровых залов
13 января 2026, 13:07
В Коломые горела частная гимназия: спасатели ликвидировали огонь за три часа
13 января 2026, 13:06
В Тернопольской области таксист похитил рюкзак мотоциклистки, попавшей в ДТП
13 января 2026, 12:58
В Кривом Роге умер мужчина, раненный во время атаки "Искандеров"
13 января 2026, 12:39
Весил 11 килограммов: на Закарпатье объявили подозрение врачу и матери из-за смерти 7-летнего мальчика
13 января 2026, 12:29
Блэкауты в Киеве и области: часть супермаркетов приостановила работу
13 января 2026, 12:25
В Полтавской области объявили подозрение мужчине за сексуальное насилие над падчерицей
13 января 2026, 12:11
Почти 200 выбитых окон: из-за атаки РФ значительно поврежден одесский профлицей
13 января 2026, 12:05
В Днепре мужчина взял в заложники свою мать и угрожал взорвать боеприпас
13 января 2026, 11:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Виталий Портников
Все блоги »