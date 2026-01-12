В Сумской области медик требовал из интерна 2 тысячи долларов за трудоустройство

Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В 2023 году выпускник медицинского института проходил интернатуру в медицинском учреждении. Когда стажировка закончилась, он захотел остаться там работать. Однако директор заявил, что за трудоустройство нужно платить. Он сказал, чтобы интерн передал отцу записку (на бумажке было написано 2 со знаком $).

Во время личной встречи медик сказал отцу интерна, что деньги нужны из-за плохого финансирования клиники. Мол, на эти 2 тысячи долларов будут потрачены на ремонт и обустройство рабочего места его сына.

На суде медик убеждал, что очень сожалеет, что взял взятку. При этом он добавил, что воспитывает двоих детей сам после смерти жены. Однако отец бывшего интерна рассказал, что после задержания директора заведения его сыну не дали там нормально работать, поэтому он уволился и уехал на работу за границу.

Эксдиректор поликлиники приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

