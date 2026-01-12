19:33  12 січня
Росіяни знову атакували цивільні судна в українських портах
16:12  12 січня
В Україні утримаються морози: де завтра буде -20 градусів
15:24  12 січня
Російські дрони атакують об'єкти інфраструктури Кривого Рогу
12 січня 2026, 17:15

На Львовівщині адвокатка вимагала хабар за документи про виховання маленької дитини

12 січня 2026, 17:15
Фото: Нацполіція
У Львівській області будуть судити адвоката та її спільника. Вони вимагали від клієнта хабар

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Адвокатка та її спільник вимагали від клієнта хабар у розмірі 6 700 доларів. Чоловік є батьком малолітньої дівчинки. Гроші з нього вимагали за здійснення впливу на чиновників міської ради для прийняття ними рішення про складання акту обстеження умов проживання, а також видачу довідок щодо проживання доньки клієнта разом з батьком та щодо його самостійного виховання та утримання дитини.

"Отримані від чиновників міськради документи зловмисниця планувала долучити до позовної заяви для здійснення впливу на прийняття суддею позитивного рішення на користь свого клієнта щодо визначення місця проживання його малолітньої доньки разом з батьком. Для цього адвокат навіть "організувала" перереєстрацію місця проживання дружини свого клієнта (матері дівчинки) за "потрібною" адресою", - розповіли правоохоронці.

Зловмисники отримали гроші двома частинами, і розділили суму між собою. Тепер вони отримали підозри. Їм загрожує штраф від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили адвоката, який під час консультації переконав клієнта скористатись незаконною схемою отримання відстрочки від мобілізації. Він запропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідності. У розмовах з дружиною "клієнта" він просив 7 тисяч доларів за свої послуги.

