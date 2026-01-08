11:30  08 січня
У Києві "продавали" українок для шлюбу: ціна питання 4 тисячі доларів
08:36  08 січня
На Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ проти 15-річної дівчини
06:24  08 січня
Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик вилетів з дороги та врізався у стовп
UA | RU
UA | RU
08 січня 2026, 11:00

Облаштував "пункт спостереження" прямо на даху: на Хмельниччині чоловік стежив для росіян за українськими вертольотами

08 січня 2026, 11:00
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Судили агента російської розвідки, який наводив повітряні атаки ворога по Хмельниччині. Стало відомо, який вирок він отримав

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, зловмисник коригував ракетні удари росіян по авіаційній інфраструктурі Хмельницької області. Зокрема, серед цілей росіян були аеродроми з бойовими вертольотами ЗСУ. Зрадник облаштував "спостережний пункт" у власному будинку, який знаходиться поблизу одного з режимних об’єктів.

Відомо, що чоловік також встановив на даху будинку камеру з віддаленим доступом для російських спецслужб. Таким чином росіяни хотіли відстежувати активність української авіації для підготовки повітряних ударів.

СБУ затримала зрадника. Ним виявився 31-річний місцевий житель. Його завербували росіяни, коли він шукав легких грошей в інтернеті. Тепер він отримав вирок: суд призначив йому 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ запобігла замовному вбивству воїна-розвідника Сил оборони у Запоріжжі. У місті затримали агента ФСБ, який готував ліквідацію бійця елітного розвідпідрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
агент рф суд
16-річна дівчина коригувала удари росіян по Кропивницькій ТЕЦ: їй загрожує довічне
07 січня 2026, 13:30
Чоловік, який вважає себе росіянином, коригував удари по Миколаївщині
07 січня 2026, 10:00
В Одесі судили колишнього військового, який працював на росіян
30 грудня 2025, 21:15
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
У Тернопільській області оголосили помаранчевий рівень небезпеки через ускладнення погодних умов
08 січня 2026, 12:33
У Харкові лікарка "торгувала" наркотиками
08 січня 2026, 12:30
Негода в Україні: рух ускладнений, рятувальники працюють у посиленому режимі
08 січня 2026, 12:17
Воював проти України на Херсонщині та Донеччині: судили військового, який перейшов на бік РФ
08 січня 2026, 12:00
У Києві в бізнес-центрі ліфт із пасажиром пролетів кілька поверхів: усі подробиці
08 січня 2026, 11:55
З 22 січня поїзди "Укрзалізниці" курсуватимуть за новим розкладом
08 січня 2026, 11:43
У Києві "продавали" українок для шлюбу: ціна питання 4 тисячі доларів
08 січня 2026, 11:30
На Вінниччині іноземець намагався підкупити прикордонників, щоб ввезти племінника в Україну
08 січня 2026, 11:17
У Харкові суддя збила підлітків на переході: з'явилося відео ДТП
08 січня 2026, 10:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »