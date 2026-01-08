Облаштував "пункт спостереження" прямо на даху: на Хмельниччині чоловік стежив для росіян за українськими вертольотами

Ілюстративне фото

Судили агента російської розвідки, який наводив повітряні атаки ворога по Хмельниччині. Стало відомо, який вирок він отримав

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, зловмисник коригував ракетні удари росіян по авіаційній інфраструктурі Хмельницької області. Зокрема, серед цілей росіян були аеродроми з бойовими вертольотами ЗСУ. Зрадник облаштував "спостережний пункт" у власному будинку, який знаходиться поблизу одного з режимних об’єктів.

Відомо, що чоловік також встановив на даху будинку камеру з віддаленим доступом для російських спецслужб. Таким чином росіяни хотіли відстежувати активність української авіації для підготовки повітряних ударів.

СБУ затримала зрадника. Ним виявився 31-річний місцевий житель. Його завербували росіяни, коли він шукав легких грошей в інтернеті. Тепер він отримав вирок: суд призначив йому 15 років позбавлення волі.

