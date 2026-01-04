09:17  03 січня
04 січня 2026, 09:58

Зникла після новорічної ночі: на Черкащині розшукують 39-річну жінку

04 січня 2026, 09:58
Фото: ілюстративне
Після свят жінка перестала виходити на зв’язок. Правоохоронці просять мешканців області допомогти з пошуками

Про це пише поліція Черкащини, передає RegioNews.

У Черкаській області правоохоронці продовжують розшук 39-річної жительки Золотоніського району, яка зникла після новорічних свят. До поліції звернулися родичі жінки, після чого було розпочато розшукові заходи.

За офіційною інформацією, місцеперебування зниклої залишається невідомим із 1 січня.

Як повідомляють у поліції, йдеться про Рябчун Оксану Миколаївну, мешканку села Великий Хутір. За попередніми даними, жінка пішла з дому після конфлікту з чоловіком. Відтоді вона не виходила на зв’язок, а її мобільний телефон вимкнений. Правоохоронці перевіряють можливі маршрути пересування та опитують осіб із близького оточення.

Жінку розшукують із 1 січня

Зникла має зріст близько 165 сантиметрів і худорляву статуру. Волосся довге, чорного кольору. Серед особливих прикмет зазначають родимку на носі та татуювання у вигляді дракона на лівому передпліччі. На момент зникнення жінка була одягнена в чорну куртку, чорні штани та білі черевики.

Поліція звертається до жителів області з проханням надати будь-яку інформацію, яка може допомогти встановити місцеперебування зниклої. Усіх, хто бачив Оксану Рябчун після 1 січня або володіє відомостями про її можливе перебування, просять повідомити на спецлінію "102", що працює цілодобово. Правоохоронці наголошують, що будь-які деталі можуть мати важливе значення для пошуку людини.

Раніше повідомлялося, під Кривим Рогом другу добу розшукували двох рибалок, які могли потонути у водоймі в селі Карачунівка, ймовірно перебуваючи на моторному човні.

