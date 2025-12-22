Війська РФ за тиждень запустили по Херсонщині понад 2800 дронів
Окупанти продовжують влаштовувати на Херсонщині "дронове сафарі"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську ОВА.
Впродовж минулого тижня російські військові використали понад 2800 дронів для атак на мирних жителів і цивільні об'єкти в області.
За даними ОВА, українським захисникам вдалось знищили 77% ворожих БпЛА.
Раніше повідомлялося, що повністю відновити роботу Херсонської ТЕЦ, яка була пошкоджена внаслідок обстрілів, наразі неможливо через постійні атаки ворога.
