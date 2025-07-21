Підбирав ключі та обкрадав оселі містян: у Сумах засудили серійного "квартирника"

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У Сумах п'ять років тюрми отримав професійний "домушник", який обкрадав квартири місцевих мешканців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, раніше судимий 44-річний чоловік за допомогою відмички відкривав двері в жило, звідки викрадав переважно готівку, ювелірні вироби чи дрібну побутову техніку.

Правоохоронці довели причетність фігуранта до викрадення цінних речей із чотирьох квартир у Сумах. На суді обвинувачений повністю визнав свою провину.

"За вироком суду чоловіка визнано винним у крадіжках і засуджено до 5 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 185 КК України)", — йдеться в повідомленні.