Підбирав ключі та обкрадав оселі містян: у Сумах засудили серійного "квартирника"
У Сумах п'ять років тюрми отримав професійний "домушник", який обкрадав квартири місцевих мешканців
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.
За даними слідства, раніше судимий 44-річний чоловік за допомогою відмички відкривав двері в жило, звідки викрадав переважно готівку, ювелірні вироби чи дрібну побутову техніку.
Правоохоронці довели причетність фігуранта до викрадення цінних речей із чотирьох квартир у Сумах. На суді обвинувачений повністю визнав свою провину.
"За вироком суду чоловіка визнано винним у крадіжках і засуджено до 5 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 185 КК України)", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Запоріжжі правоохоронець та адвокатка привласнювали квартири померлих, після чого виставляли нерухомість на продаж.