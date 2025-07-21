06:40  21 липня
На Миколаївщині внаслідок пожежі сухостою живцем згоріла жінка
02:35  21 липня
На Донеччині Сили безпілотних систем знищили російський ЗРК "Стріла-10"
04:30  21 липня
Підбирав ключі та обкрадав оселі містян: у Сумах засудили серійного "квартирника"
UA | RU
UA | RU
21 липня 2025, 04:30

Підбирав ключі та обкрадав оселі містян: у Сумах засудили серійного "квартирника"

21 липня 2025, 04:30
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Сумах п'ять років тюрми отримав професійний "домушник", який обкрадав квартири місцевих мешканців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, раніше судимий 44-річний чоловік за допомогою відмички відкривав двері в жило, звідки викрадав переважно готівку, ювелірні вироби чи дрібну побутову техніку.

Правоохоронці довели причетність фігуранта до викрадення цінних речей із чотирьох квартир у Сумах. На суді обвинувачений повністю визнав свою провину.

"За вироком суду чоловіка визнано винним у крадіжках і засуджено до 5 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 185 КК України)", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Запоріжжі правоохоронець та адвокатка привласнювали квартири померлих, після чого виставляли нерухомість на продаж.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
квартири Суми грабіжник крадіжка вирок суд
До 8 років тюрми: жителя Рівненщини судитимуть за побиття літнього односельця
18 липня 2025, 12:14
Мобілізованого забили на смерть в автобусі ТЦК: суд залишив підозрюваного під вартою
18 липня 2025, 10:59
Всі новини »
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
На Сумщині українські дронарі рознесли позиції окупантів
21 липня 2025, 07:20
Масована атака на Київ: одна людина загинула, у кількох районах — масштабні пожежі
21 липня 2025, 07:14
На Миколаївщині внаслідок пожежі сухостою живцем згоріла жінка
21 липня 2025, 06:40
ЗСУ вполювали російський ЗРК "Бук-М3" вартістю $45 млн
21 липня 2025, 06:10
У центрі Києва перекриють вулиці: що відомо
21 липня 2025, 05:30
На Донеччині Сили безпілотних систем знищили російський ЗРК "Стріла-10"
21 липня 2025, 02:35
На Львівщині BMW злетів у воду з кар’єра: одна людина загинула, двоє врятовані
20 липня 2025, 19:15
Зеленський затвердив нові персональні санкції: кого вони стосуються
20 липня 2025, 18:34
У Києві через зливу водії застрягли в заторі - що відбувається
20 липня 2025, 17:54
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »