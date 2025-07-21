Подбирал ключи и обворовывал дома горожан: в Сумах осудили серийного "домушника"

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В Сумах пять лет тюрьмы получил профессиональный "домушник", обворовывавший квартиры местных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

По данным следствия, ранее судимый 44-летний мужчина с помощью отмычки открывал дверь в жило, откуда выносил преимущественно наличные, ювелирные изделия или мелкую бытовую технику.

Правоохранители доказали причастность фигуранта к краже ценных вещей из четырех квартир в Сумах. На суде обвиняемый полностью признал свою вину.

"По приговору суда мужчина признан виновным в кражах и приговорен к 5 годам лишения свободы (ч. 4 ст. 185 УК Украины)", — говорится в сообщении.