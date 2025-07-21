Подбирал ключи и обворовывал дома горожан: в Сумах осудили серийного "домушника"
В Сумах пять лет тюрьмы получил профессиональный "домушник", обворовывавший квартиры местных жителей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.
По данным следствия, ранее судимый 44-летний мужчина с помощью отмычки открывал дверь в жило, откуда выносил преимущественно наличные, ювелирные изделия или мелкую бытовую технику.
Правоохранители доказали причастность фигуранта к краже ценных вещей из четырех квартир в Сумах. На суде обвиняемый полностью признал свою вину.
"По приговору суда мужчина признан виновным в кражах и приговорен к 5 годам лишения свободы (ч. 4 ст. 185 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Напомним, в Запорожье правоохранитель и адвокат присваивали квартиры умерших, после чего выставляли недвижимость на продажу.