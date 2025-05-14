Внаслідок російських обстрілів постраждали двоє жителів Херсонщини
Минулої доби, 13 травня, російські війська тероризували близько 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали двоє мирних мешканців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Гончарне, Дніпровське, Золота Балка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Микільське, Милове, Михайлівка, Молодіжне, Незламне, Новоолександрівка, Новорайськ, Новотягинка, Нововоронцовка, Олександрівка, Осокорівка, Ромашкове, Садове, Станіслав, Токарівка та Томарине.
"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Росіяни били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили чотири багатоповерхівки та п'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчу споруду, складські приміщення, гаражі й приватні автомобілі.
Нагадаємо, вчора армія РФ скинула на Запорізьку область 28 авіабомб. Внаслідок атак поранений мирний житель, пошкоджена цивільна інфраструктура.