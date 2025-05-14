Сумщина под прицелом: ракеты, дроны, КАБы и десятки поврежденных домов
В течение суток с 13 по 14 мая российские войска совершили почти 140 обстрелов по 36 населенным пунктам в 16 общинах Сумской области
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что больше всего атак зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Враг активно применял почти 20 авиаударов управляемыми авиабомбами (КАБ), 10 атак дронами-камикадзе, почти 30 сбросов ВОГ с беспилотников.
Разрушены и повреждены десятки объектов гражданской инфраструктуры. В частности жилые дома в Сумской, Речковской, Белопольской, Ворожбянской, Великописаревской, Бездрицкой и Кролевецкой общинах.
Также повреждены гаражи, нежилые сооружения, грузовые автомобили. Зафиксировано возгорание транспорта.
Воздушная тревога в области продолжалась 14 часов 42 минуты.
Напомним, в Сумской области начата обязательная эвакуация населения из села Новая Слобода Конотопского района.