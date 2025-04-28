В Сумской области украинские операторы БПЛА сбросами отбили от россиян трех пленных собратьев
На одном из участков ведения активных боевых действий на Сумском направлении операторы БпЛА Сил обороны спасли жизнь трем украинским защитникам, которых россияне захватили в плен.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Операторы-пограничники разведывательных дронов обнаружили вражескую группу, захватившую в плен трех украинских защитников. В помощь пограничникам для перехвата и уничтожения противника немедленно вылетели несколько экипажей беспилотников первой отдельной танковой Северской бригады.
"Украинские операторы БПЛА провели совместную уникальную операцию, им удалось отделить врага от украинских воинов и с помощью сбросов заставить противника убежать. Насколько точным были сбросы, что у противника не было шансов, он оставил пленных и отступил, спасая свою жизнь", - говорится в сообщении.
Напомним, в Сумской области в результате обстрелов погиб человек, повреждены десятки домов.