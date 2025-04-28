В Сумской области украинские операторы БПЛА сбросами отбили от россиян трех пленных собратьев

фото: ГПСУ

На одном из участков ведения активных боевых действий на Сумском направлении операторы БпЛА Сил обороны спасли жизнь трем украинским защитникам, которых россияне захватили в плен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Операторы-пограничники разведывательных дронов обнаружили вражескую группу, захватившую в плен трех украинских защитников. В помощь пограничникам для перехвата и уничтожения противника немедленно вылетели несколько экипажей беспилотников первой отдельной танковой Северской бригады.

"Украинские операторы БПЛА провели совместную уникальную операцию, им удалось отделить врага от украинских воинов и с помощью сбросов заставить противника убежать. Насколько точным были сбросы, что у противника не было шансов, он оставил пленных и отступил, спасая свою жизнь", - говорится в сообщении.

Напомним, в Сумской области в результате обстрелов погиб человек, повреждены десятки домов.