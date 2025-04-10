Начальник ВСП в Сумах не смог объяснить получение более 7 млн грн

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 368.media.

Журналисты проверили декларацию Токарева и нашли нарушения почти во всех ключевых разделах. К примеру, офицер скрыл данные о наличии у себя и семьи загранпаспортов.

Эксперты подсчитали, что военнослужащий не смог объяснить получение 7,47 млн. грн.

Жена Токарева, которая является владельцем салона красоты с 2020 года, указала, что у него есть 40 тыс. наличных. долларов, 30 тыс. евро, 50 тыс. грн (2,68 млн. грн). Доходы за 1998-2022 годы – 1,765 млн грн, расходы – 495 тыс. грн. грн (авто Ford Explorer, дом, земля).

Напомним, в Сумской области из-за халатности будут судить двух таможенников.