10:59  07 квітня
У Полтаві пів року не буде гарячої води: список вулиць
05:24  07 квітня
У Карпатах заблукали двоє 17-річних юнаків з Києва
04:28  07 квітня
На Харківщині в електричці чоловік показував пасажирам статевий орган
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2025, 04:15

Поблизу Сум знешкодили бойову частину російського безпілотника

08 квітня 2025, 04:15
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Уламки ворожого безпілотника літакового типу знайшли місцеві в лісосмузі Сумського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Вибухотехніки оглянули рештки ворожої зброї та з’ясували, що в корпусі міститься бойова частина осколково-фугасної дії вагою близько 3 кілограмів.

Фахівці знешкодили вибухівку на місці виявлення та знищили шляхом контрольованого підриву.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині вибухотехніки знищили касетний боєприпас.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Суми вибухотехніки дрон безпілотники війна
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
Переможці минулорічного Євробачення оцінили пісню Ziferblat
08 квітня 2025, 04:40
Колишнього прем'єра Британії Джонсона вкусив страус: його дружина показала відео
08 квітня 2025, 03:40
На Львівщині викрили спробу контрабанди деревини на понад мільйон гривень
08 квітня 2025, 03:40
У Чернігові затримали диверсанта: ним виявився підліток
08 квітня 2025, 03:20
На Прикарпатті з колодязя дістали тіло жінки
08 квітня 2025, 03:05
На Чернігівщині перекрили канал збуту вибухонебезпечних боєприпасів
08 квітня 2025, 02:43
В Івано-Франківську загорілась багатоповерхівка: рятувальники евакуювали мешканців
08 квітня 2025, 02:30
На Закарпатті врятували двох чоловіків, які 8 днів блукали в Карпатах
08 квітня 2025, 02:18
На Курщині Сили оборони знищили три російські ЗРК "Бук"
08 квітня 2025, 01:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олександр Мусієнко
Всі блоги »