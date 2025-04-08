Поблизу Сум знешкодили бойову частину російського безпілотника
Уламки ворожого безпілотника літакового типу знайшли місцеві в лісосмузі Сумського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Вибухотехніки оглянули рештки ворожої зброї та з’ясували, що в корпусі міститься бойова частина осколково-фугасної дії вагою близько 3 кілограмів.
Фахівці знешкодили вибухівку на місці виявлення та знищили шляхом контрольованого підриву.
Нагадаємо, раніше на Миколаївщині вибухотехніки знищили касетний боєприпас.
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
Переможці минулорічного Євробачення оцінили пісню Ziferblat
08 квітня 2025, 04:40Колишнього прем'єра Британії Джонсона вкусив страус: його дружина показала відео
08 квітня 2025, 03:40На Львівщині викрили спробу контрабанди деревини на понад мільйон гривень
08 квітня 2025, 03:40У Чернігові затримали диверсанта: ним виявився підліток
08 квітня 2025, 03:20На Прикарпатті з колодязя дістали тіло жінки
08 квітня 2025, 03:05На Чернігівщині перекрили канал збуту вибухонебезпечних боєприпасів
08 квітня 2025, 02:43В Івано-Франківську загорілась багатоповерхівка: рятувальники евакуювали мешканців
08 квітня 2025, 02:30На Закарпатті врятували двох чоловіків, які 8 днів блукали в Карпатах
08 квітня 2025, 02:18На Курщині Сили оборони знищили три російські ЗРК "Бук"
08 квітня 2025, 01:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні