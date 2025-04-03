В Сумской области россияне атаковали зернохранилище
Сегодня, 3 апреля, российские оккупационные войска нанес удар беспилотниками по складским помещениям в Сумском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Сумской области.
Под ударом оккупантов оказалась гражданская инфраструктура. В результате вражеской атаки повреждена кровля зернохранилища. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и фиксируют последствия обстрелов.
"По данному факту начато уголовное производство по статье 438 УК Украины (военные преступления)", - говорится в сообщении.
Напомним, утром российские войска нанесли удары по Краснополью в Сумской области. В поселке возникли пожары.
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