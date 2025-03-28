Трагедия на Сумщине: в пожаре погибли 3 человека, среди них — 4-летний ребенок
Трагедия произошла днем 27 марта в селе Камыши Ахтырского района. В результате пожара погибли трое местных жителей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Возгорание возникло около 16:45. Спасатели оперативно ликвидировали пожар в жилом доме.
"На месте происшествия обнаружили тела двух погибших. Двоих пострадавших, среди которых был ребенок, госпитализировала скорая помощь. Медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти 4-летнего ребенка не удалось", — говорится в сообщении.
В результате возгорания еще один человек получил травмы. Причина пожара устанавливается компетентными органами.
Напомним, ночью 17 марта в селе Новомихайловка Берестинского района Харьковской области в пожаре погибла семья.
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