фото: ГСЧС Украины в Сумской области

Трагедия произошла днем 27 марта в селе Камыши Ахтырского района. В результате пожара погибли трое местных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Возгорание возникло около 16:45. Спасатели оперативно ликвидировали пожар в жилом доме.

"На месте происшествия обнаружили тела двух погибших. Двоих пострадавших, среди которых был ребенок, госпитализировала скорая помощь. Медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти 4-летнего ребенка не удалось", — говорится в сообщении.

В результате возгорания еще один человек получил травмы. Причина пожара устанавливается компетентными органами.

Напомним, ночью 17 марта в селе Новомихайловка Берестинского района Харьковской области в пожаре погибла семья.