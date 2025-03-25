В Сумах уже 99 пострадавших от ракетного удара, среди них 23 ребенка

фото: Сумская областная прокуратура

В Сумах в результате российского удара 24 марта пострадали 99 человек – 76 взрослых и 23 ребенка

Об этом сообщает Сумской городской совет, передает RegioNews.

На местах происшествия развернуто три локации, где работают спасатели, полиция, коммунальщики и волонтеры общественных организаций.

Владельцам поврежденных помещений выдают необходимые для аварийного ремонта строительные материалы, распыляют OSB-плиты и помогают закрывать выбитые окна.

Все службы работают над восстановлением подачи электроэнергии, отопления, воды и газа.

Для участников работ и пострадавших организовано горячее питание, отметили в горсовете Сум.

Как известно, в Сумах продолжаются аварийно-восстановительные работы на месте вражеского ракетного удара.

Напомним, в понедельник, 24 марта, россияне нанесли ракетный удар по центру Сум.

Правоохранители сообщали, что взрывная волна повлекла за собой значительные разрушения домов, выбила окна и двери в многоэтажках. В частности, вспыхнули пожары, потерпели разрушения здания (среди них - школа).