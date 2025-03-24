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Росіяни атакували Суми. Відомо, що 28 людей отримали поранення. Серед них четверо дітей

Про це повідомив в.о. міського голови Сум, передає RegioNews.

За словами Артема Кобзаря, росіяни атакували в місті промисловий об'єкт. Також постраждав житловий сектор та інфраструктурні об'єкти міста. Серед них, дитячі заклади та лікарня.

Артем Кобзар повідомив про поранених. Це 24 дорослих, а також 4 дитини. На місці працюють екстрені служби.

"Для надання допомоги постраждалим буде розгорнуто штаби в дитячих садочках №10 та №25", - повідомив він.

Нагадаємо, що приблизно о 15 годині дня у місті пролунали вибухи. Стало відомо, що росіяни вдарили по центру Сум. Повідомлялось, що пострадало декілька багатоповерхівок та школа. На щастя, діти на момент атаки перебували в укриттях.