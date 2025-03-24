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24 березня 2025, 11:05

Окупанти обстріляли Миколаївщину: в ОВА розповіли про наслідки атак

24 березня 2025, 11:05
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вчора та сьогодні російські війська атакували Очаківську, Галицинівську та Куцурубську громади Миколаївського району. Загарбники били з артилерії та запускали дрони-камікадзе

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"Вчора, 23 березня, о 09:35 та сьогодні, 24 березня, о 06:12 ворог здійснив артилерійські обстріли по Куцурубській громаді. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що о 10:00 23 березня ворог атакував Галицинівську громаду FPV-дроном. Внаслідок обстрілу у селі Лупареве пошкоджене складське приміщення лікувального закладу.

Також вчора окупанти двічі атакували БпЛА Очаківську громаду. Внаслідок одного з обстрілів в Очакові пошкоджені вікна в квартирі багатоповерхового будинку.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 23 березня, російські окупанти атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали четверо мирних мешканців.

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