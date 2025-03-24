Окупанти обстріляли Миколаївщину: в ОВА розповіли про наслідки атак
Вчора та сьогодні російські війська атакували Очаківську, Галицинівську та Куцурубську громади Миколаївського району. Загарбники били з артилерії та запускали дрони-камікадзе
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
"Вчора, 23 березня, о 09:35 та сьогодні, 24 березня, о 06:12 ворог здійснив артилерійські обстріли по Куцурубській громаді. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що о 10:00 23 березня ворог атакував Галицинівську громаду FPV-дроном. Внаслідок обстрілу у селі Лупареве пошкоджене складське приміщення лікувального закладу.
Також вчора окупанти двічі атакували БпЛА Очаківську громаду. Внаслідок одного з обстрілів в Очакові пошкоджені вікна в квартирі багатоповерхового будинку.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 23 березня, російські окупанти атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали четверо мирних мешканців.