Росіяни вдарили по центру Сум
Постраждало декілька багатоповерхівок та школа. Діти перебували в захисній споруді, зараз їх евакуйовують
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне Суми.
За словами начальника Сумської ОВА Володимира Артюха, по місту було завдано ракетного удару.
На місці удару медики надають допомогу мешканцям. Пошкоджень зазнала і школа, на момент удару діти перебували у захисній споруді.
Кількість поранених встановлюється. На місці події працюють екстрені служби.
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