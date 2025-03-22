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22 марта 2025, 15:22

Россияне второй день атакуют авиацией Краснополье на Сумщине: повреждены дома

22 марта 2025, 15:22
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фото: полиция
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Днем 22 марта российская армия нанесла очередной авиаудар по поселку Краснополье в Сумской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

В результате вражеской атаки повреждены по меньшей мере 10 жилых домов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Правоохранители зафиксировали разрушение и документировали факты военного преступления.

Напомним, 22 марта россияне обстреляли из артиллерии Никополь. Повреждены два предприятия. Получили ранения двое мужчин.

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