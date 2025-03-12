У Києві двоє чоловіків напали на матір полоненого військового та душили її: суд виніс вирок

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У Києві двох мешканців хостела, які скоїли розбійний напад на матір полоненого військового, засудили до дев'яти років ув'язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужба Київської міської прокуратури.

Як встановило слідство, нападники дізналися, що їхня сусідка по хостелу зібрала близько 400 тисяч гривень. Ці кошти жінка отримувала для підтримки сина-військовослужбовця, який перебуває в російському полоні. Дізнавшись про гроші, зловмисники вирішили пограбувати сусідку.

У день злочину, коли потерпіла зібралася віднести кошти до банку, фігуранти напали на неї та почали душити. Зловмисники відібрали та сховали гроші у ванній кімнаті, але витратити не встигли – правоохоронці оперативно їх затримали.

Слідчі повернули викрадені кошти потерпілій. Суд визнав підозрюваних винними у розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану.

"Чоловіків засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До набуття вироком законної сили обвинувачені перебуватимуть під вартою", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше на Київщині затримали шахрая, який наживався на родичах військовополонених. Зловмисник обіцяв надати інформацію про військовослужбовців Збройних Сил України, які потрапили в полон або зникли безвісти. В результаті він виманив у родичів захисників понад 80 тисяч гривень.