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05 березня 2025, 02:00

Напав на жінок у ТРЦ: чоловіка, який влаштував різанину у Чернігові, помістили до СІЗО

05 березня 2025, 02:00
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фото: Нацполіція
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Правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, який із ножем напав на двох жінок у торгово-розважальному центрі в Чернігові. Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання

Про це повідомила пресслужба Національної поліції в Чернігівській області, передає RegioNews

Слідчі повідомили зловмиснику про підозри за частиною 3 ст. 15, п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство двох осіб) та за частиною 2 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу).

"Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі", ― йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування.

Поліція звертається до свідків та очевидців нападу з проханням зателефонувати на спецлінію "102" або за номером 093-85-34-116.

Нагадаємо, 2 березня в одному з торгово-розважальних центрів Чернігова чоловік напав на жінок із ножем і порізав їх.

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