У Києві святкування дня народження закінчилося різаниною
Подія сталася в одній з квартир будинку у Святошинському районі Києва
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Ввечері подружжя разом з рідними святкували день народження дружини. Під час вечері між іменинницею та її нетверезим чоловіком виник конфлікт, у який вирішив втрутитись їх 46-річний син. У розпалі сварки чоловік декілька раз вдарив кухонним ножем 73-річному батькові у живіт.
Медики госпіталізували пенсіонера з тяжкими пораненнями внутрішніх органів, а правоохоронці затримали нападника.
Зловмиснику оголосили підозру. Йому загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, 9 березня на Тернопільщині під час застілля господар будинку смертельно поранив гостя.
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