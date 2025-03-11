У Києві святкування дня народження закінчилося різаниною

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Подія сталася в одній з квартир будинку у Святошинському районі Києва

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Ввечері подружжя разом з рідними святкували день народження дружини. Під час вечері між іменинницею та її нетверезим чоловіком виник конфлікт, у який вирішив втрутитись їх 46-річний син. У розпалі сварки чоловік декілька раз вдарив кухонним ножем 73-річному батькові у живіт.

Медики госпіталізували пенсіонера з тяжкими пораненнями внутрішніх органів, а правоохоронці затримали нападника.

Зловмиснику оголосили підозру. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, 9 березня на Тернопільщині під час застілля господар будинку смертельно поранив гостя.