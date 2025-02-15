11:27  15 лютого
На Київщині на льоду знайшли залишки російського дрона "Гербера"
08:22  15 лютого
На Буковині судитимуть харківʼянку за спробу контрабанди культурних цінностей
09:13  15 лютого
На Житомирщині рятувальники визволили із крижаного полону лебедів
UA | RU
UA | RU
15 лютого 2025, 15:53

Російський дрон атакував громаду на Сумщині: є пошкодження

15 лютого 2025, 15:53
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Зранку 15 лютого російські військові атакували безпілотником Стецьківський старостат Сумської області

Про це повідомляє Сумська міськрада, передає RegioNews.

Попередньо, внаслідок ворожого удару пошкоджені близько 20 вікон і двоє фронтони. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Наразі на місці працюють представники міськради та всі необхідні служби. Наслідки ворожого авіаудару уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 15 лютого російські війська випустили по Україні 70 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 33 ворожі дрони, ще 37 – були локаційно втрачені.

обстріли Сумська область дрон атака
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
Підійшла до військових і підірвала себе: з’явилося відео з моментом вибуху у Миколаєві
15 лютого 2025, 15:32
На Київщині керівниця фонду та волонтер продавали гуманітарні автомобілі для ЗСУ
15 лютого 2025, 14:50
Європі терміново потрібен власний план дій щодо України, – Туск
15 лютого 2025, 14:25
На Сумщині в лісосмузі знайшли 5 кг ртуті
15 лютого 2025, 13:56
Членство України в НАТО та угоди з РФ: Зеленський виступив на другому дні Мюнхенської конференції
15 лютого 2025, 13:28
Європа таємно розробляє план відправлення миротворчих військ в Україну, – AP
15 лютого 2025, 12:44
Провалилися під кригу на Херсонщині: рятувальники знайшли тіло третьої дитини
15 лютого 2025, 12:19
Удар по ЧАЕС: продовжується гасіння загоряння, витоку радіації немає
15 лютого 2025, 11:50
На Київщині на льоду знайшли залишки російського дрона "Гербера"
15 лютого 2025, 11:27
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Всі публікації »
Ростислав Павленко
Дмитро Марченко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »