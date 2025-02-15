Российский дрон атаковал громаду на Сумщине: есть повреждения
Утром 15 февраля российские военные атаковали беспилотником Стецковский старостат Сумской области
Об этом сообщает Сумской горсовет, передает RegioNews.
Предварительно, в результате вражеского удара повреждены около 20 окон и два фронтона. Обошлось без жертв и пострадавших.
В настоящее время на месте работают представители горсовета и все необходимые службы. Последствия вражеского авиаудара уточняются.
Напомним, в ночь на 15 февраля российские войска выпустили по Украине 70 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 33 вражеских дрона, еще 37 – были локационно потеряны.
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