Российский дрон атаковал громаду на Сумщине: есть повреждения

фото: полиция

Об этом сообщает Сумской горсовет, передает RegioNews.

Предварительно, в результате вражеского удара повреждены около 20 окон и два фронтона. Обошлось без жертв и пострадавших.

В настоящее время на месте работают представители горсовета и все необходимые службы. Последствия вражеского авиаудара уточняются.

Напомним, в ночь на 15 февраля российские войска выпустили по Украине 70 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 33 вражеских дрона, еще 37 – были локационно потеряны.