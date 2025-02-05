фото: ДПСУ

Бійці прикордонної бригади "Гарт" знищили комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-М" та кулеметний розрахунок окупантів на Вовчанському напрямку

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Під час одного з вильотів на Вовчанському напрямку розвідувально-ударна група БПЛА бригади "Гарт" зафіксувала роботу ворожого кулемета. До виявленої вогневої позиції було відправлено FPV-дрони. Які, попри шквальний вогонь ворога, завдяки вмілим діям пілотів підрозділу "Скорпіон", знищили її разом з розрахунком", – йдеться у повідомленні.

Також українські бійці завдали ударів по місцях зосередження особового складу росіян і його транспортних засобах.

Серед іншого уражені два ворожих транспортних засоби, що використовувалися для підвезення особового складу та боєкомплектів, комплекс дистанційного відеотепловізійного спостереження "Муром-М" та антена для підсилення сигналу БпЛА.

Нагадаємо, раніше бійці ГУР показали, як знищили транспорт російської армії та понад 30 окупантів.