Росіяни атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки обстрілу на Сумщині
В середу, 29 січня, у Шосткинському районі Сумщини рятувальники гасили пожежу на відкритій території, що виникла через ворожий обстріл
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Під час ліквідації росіяни повторно атакували надзвичайників FPV-дроном, внаслідок чого був пошкоджений пожежний автомобіль.
На щастя, рятувальники встигли відійти в безпечне місце, і ніхто з них не постраждав.
Нагадаємо, 29 січня у Куп’янську росіяни атакували "швидку" FPV-дронами. Попанення отримали водій, лікарка та парамедик.
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
Дезертир з Харкова організував незаконний канал виїзду до Європи
29 січня 2025, 19:14На Львівщині чоловіків судитимуть за співпрацю з російськими окупантами
29 січня 2025, 18:57Ґвалтував, бив, погрожував вбити: окупант насильно вивіз жительку Харківщини до Бєлгорода
29 січня 2025, 18:48У Запоріжжі затримали трьох паліїв автівок військових
29 січня 2025, 18:41ЗСУ атакували російський нафтопереробний завод у Кстово: виникла потужна пожежа
29 січня 2025, 18:30На Київщині чоловік намагався спалити транспорт газової служби
29 січня 2025, 18:22Україна наклала арешт на компанії російського олігарха, який фінансує російські ракети
29 січня 2025, 18:03На Харківщині чоловік виманив у людей майже 50 тисяч гривень, обіцяючи допомогти в евакуації
29 січня 2025, 18:03Через мобілізацію працівників водоканалу Житомир може захлинутися в нечистотах
29 січня 2025, 17:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Всі блоги »