Россияне атаковали спасателей, ликвидировавших последствия обстрела в Сумской области
В среду, 29 января, в Шосткинском районе Сумщины спасатели тушили пожар на открытой территории, возникший из-за вражеских обстрелов
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Во время ликвидации россияне повторно атаковали чрезвычайников FPV-дроном, в результате чего был поврежден пожарный автомобиль.
К счастью, спасатели успели отойти в безопасное место и никто из них не пострадал.
Напомним, 29 января в Купянске россияне атаковали "скорую" FPV-дронами. Ранения получили водитель, врач и парамедик.
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