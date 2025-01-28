На Сумщині знешкодили російський безпілотник з вибухівкою
Вибухотехніки знищили вибуховий заряд безпілотника, який був збитий силами ППО
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Жителька Білопільського району повідомила поліції про виявлення нетипового БПЛА. Жінка надала координати місця збиття.
На місці вибухотехніки виявили пристрій з теплоізоляційного матеріалу. Вони розпізнали, що всередині схована вибухівка вагою в чотири кілограма. Фахівці знешкодили БПЛА.
Нагадаємо, раніше на Сумщині вибухотехніки знешкодили російську ракету Х-101, яка не вибухнула після збиття.
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