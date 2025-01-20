Прикордонники показали, як знищили на Сумщині ворожий безпілотник "Гербера"
Минулої доби, 19 січня, під час дронової атаки росіян на Україну, на Сумщині прикордонники збили ворожий безпілотник типу "Гербера"
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
У результаті професійної роботи прикордонників ворожий безпілотник був успішно знищений, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 20 січня російські війська здійснили чергову дронову атаку по території України. Ворог запустив 141 безпілотник.
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