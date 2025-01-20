Пограничники показали, как уничтожили в Сумской области вражеский беспилотник "Гербера"
В минувшие сутки, 19 января, во время дроновой атаки россиян на Украину, в Сумской области пограничники сбили вражеский беспилотник типа "Гербера"
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"В результате профессиональной работы пограничников вражеский беспилотник был успешно уничтожен", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 20 января российские войска совершили очередную дроновую атаку по территории Украины. Враг запустил 141 беспилотник.
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