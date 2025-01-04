Росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці на Сумщині: під завалами можуть бути люди
У суботу, 4 січня, росіяни завдали авіаудару по Свеській громаді Шосткинського району
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає RegioNews.
Загарбники скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку. Зруйнований один під'їзд будинку.
Попередньо, поранені двоє дітей і одна доросла людина.
Проводиться аварійно-рятувальна операція. Ймовірно, що під завалами можуть бути люди.
Нагадаємо, 4 січня росіяни обстріляли селище на Харківщині. Пошкоджений багатоквартирний будинок, загинув чоловік.
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