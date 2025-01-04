Авіаудар по Сумщині: окупанти скинули дві бомби, кількість поранених зросла
На цивільну інфраструктуру Свеської громади на Сумщині вдень 4 січня російські військові скинули дві керовані авіабомби
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
Одна бомба потрапила у пʼятиповерховий будинок. Інша – у сусідній житловий квартал.
Внаслідок ворожої атаки отримали поранення пʼятеро цивільних, серед яких дві дитини – 2-річна дівчинка та 2-річний хлопчик.
Правоохоронцями документують наслідки російських ударів.
Нагадаємо, внаслідок авіаудару був зруйнований один під'їзд будинку багатоповерхівки.
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