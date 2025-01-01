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01 січня 2025, 20:05

На Сумщині збитий "шахед" впав у полі та не вибухнув

01 січня 2025, 20:05
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фото: Нацполіція
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У Сумському районі Сили оборони збили ударний безпілотник окупантів типу "Shahed 136". Він впав у полі, але не вибухнув. Згодом смертоносний дрон, який виявили місцеві мешканці, знищили вибухотехніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Сумській області.

"Оглянувши БпЛА, вибухотехніки поліції вирішили знищити його бойову частину прямо на місці шляхом підриву, за допомогою накладного заряду вибухівки", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці нагадують, що подібні знахідки не варто чіпати і навіть підходити до них близько. У випадку виявлення будь-яких вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів, необхідно повідомляти про це органи влади, військових чи поліцію, зателефонувавши на лінію 102.

Нагадаємо, у новорічну ніч РФ випустила по Україні понад 100 "шахедів". Сили ППО збили 63 ворожі дрони, 46 — локаційно втрачені, ще два полетіли назад в РФ та Білорусь.

війна Сумська область Нацполіція дрон шахед вибухотехніки сапери
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