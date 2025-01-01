В Сумской области сбитый "шахед" упал в поле и не взорвался

фото: Нацполиция

В Сумском районе Силы обороны сбили ударный беспилотник окупантов типа "Shahed 136". Он упал в поле, но не взорвался. Смертоносный дрон, обнаруженный местными жителями, уничтожили взрывотехники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Сумской области.

"Осмотрев БпЛА, взрывотехники полиции решили уничтожить его боевую часть прямо на месте путем подрыва с помощью накладного заряда взрывчатки", — говорится в сообщении.

Правоохранители напоминают, что подобные находки не следует трогать и даже подходить к ним близко. В случае обнаружения каких-либо взрывоопасных и других подозрительных предметов, необходимо уведомлять об этом органы власти, военных или полицию, позвонив по телефону на линию 102.

Напомним, в новогоднюю ночь РФ выпустила по Украине более 100 "шахедов". Силы ПВО сбили 63 вражеских дрона, 46 — локационно потеряны, еще два улетели назад в РФ и Беларусь.