16:30  01 января
На Прикарпатье горел санаторий: из пылающего здания эвакуировали более 100 человек
14:40  01 января
Силы обороны ударили по бронетехнике и пунктам управления россиян возле Купянска
00:58  01 января
Украинская баллистическая ракета: Зеленский показал видео первого запуска
UA | RU
UA | RU
01 января 2025, 20:05

В Сумской области сбитый "шахед" упал в поле и не взорвался

01 января 2025, 20:05
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Сумском районе Силы обороны сбили ударный беспилотник окупантов типа "Shahed 136". Он упал в поле, но не взорвался. Смертоносный дрон, обнаруженный местными жителями, уничтожили взрывотехники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Сумской области.

"Осмотрев БпЛА, взрывотехники полиции решили уничтожить его боевую часть прямо на месте путем подрыва с помощью накладного заряда взрывчатки", — говорится в сообщении.

Правоохранители напоминают, что подобные находки не следует трогать и даже подходить к ним близко. В случае обнаружения каких-либо взрывоопасных и других подозрительных предметов, необходимо уведомлять об этом органы власти, военных или полицию, позвонив по телефону на линию 102.

Напомним, в новогоднюю ночь РФ выпустила по Украине более 100 "шахедов". Силы ПВО сбили 63 вражеских дрона, 46 — локационно потеряны, еще два улетели назад в РФ и Беларусь.

война Сумская область Нацполиция дрон шахед взрывотехники саперы
В Черниговской области россияне обстреляли пекарню и магазины
01 января 2025, 16:55
Россияне ударили по Херсону из артиллерии: погиб 23-летний волонтер, есть раненые
01 января 2025, 12:35
Удар по Киеву: под завалами дома обнаружили тело женщины
01 января 2025, 11:18
Все новости »
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
На Киевщине в сарае заживо сгорели два человека
01 января 2025, 19:00
"Шахеды" обошли ПВО и попали почти в Офис Президента Украины
01 января 2025, 18:15
Под Луцком легковушка насмерть переехала женщину, которая лежала на дороге
01 января 2025, 17:50
Сырский приехал на Курщину, где потери России составили более 38 тысяч военных
01 января 2025, 17:15
В Черниговской области россияне обстреляли пекарню и магазины
01 января 2025, 16:55
На Прикарпатье горел санаторий: из пылающего здания эвакуировали более 100 человек
01 января 2025, 16:30
Россияне ударили ракетой по агрофирме на Одесщине: в ОВА рассказали о последствиях атаки
01 января 2025, 16:05
В Николаеве прогремели взрывы
01 января 2025, 15:30
Силы обороны ударили по бронетехнике и пунктам управления россиян возле Купянска
01 января 2025, 14:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрий Николов
Все блоги »