Збитки на 11 млн грн: на Сумщині судитимуть посадовців лісгоспу

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Завершено досудове розслідування щодо семи керівників агролісгоспів Сумської області та колишнього заступника генерального директора КП "Сумиоблагроліс". Обвинувальні акти направлені до суду

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Керівники агролісгоспів, у порушення спеціальної постанови уряду, продавали деревину повз товарні біржі за цінами нижче ринкових. Контракти укладались напряму з певними підприємцями. При цьому на продаж йшли в основному цінні породи дерев: дуб, сосна, вільха та інші.

Від такої торгівлі лісом держава недоотримала майже 11 млн гривень.

Сім фігурантів обвинувачуються в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Екскерівник обласного комунального підприємства "Сумиоблагроліс" через те, що не проконтролював дії підлеглих, обвинувачується у службовій недбалості .

Санкції статті передбачають покарання – до 6 років тюрми.

Зазначається, що з метою відшкодування завданих збитків заявлено цивільні позови, а на майно лісників накладено арешт.

Нагадаємо, правоохоронці викрили фігурантів у березні 2024 року.