Ущерб на 11 млн грн: на Сумщине будут судить чиновников лесхоза

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Завершено досудебное расследование в отношении семи руководителей агролесхозов Сумской области и бывшего заместителя генерального директора КП "Сумыоблагролес". Обвинительные акты направлены в суд

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Руководители агролесхозов, в нарушение специального постановления правительства, продавали древесину мимо товарных бирж по ценам ниже рыночных. Контракты заключались напрямую с определенными предпринимателями. При этом на продажу уходили в основном ценные породы деревьев: дуб, сосна, ольха и другие.

От такой торговли лесом государство недополучило почти 11 млн гривен.

Семь фигурантов обвиняются в умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для другого физического или юридического лица использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия.

Экс-руководитель областного коммунального предприятия "Сумыоблагролес" из-за того, что не проконтролировал действия подчиненных, обвиняется в служебной халатности.

Санкции статьи предусматривают наказание – до 6 лет тюрьмы.

Отмечается, что с целью возмещения нанесенного ущерба заявлены гражданские иски, а на имущество лесников наложен арест.

Напомним, правоохранители разоблачили фигурантов в марте 2024 года.