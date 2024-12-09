Ущерб на 11 млн грн: на Сумщине будут судить чиновников лесхоза
Завершено досудебное расследование в отношении семи руководителей агролесхозов Сумской области и бывшего заместителя генерального директора КП "Сумыоблагролес". Обвинительные акты направлены в суд
Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.
Руководители агролесхозов, в нарушение специального постановления правительства, продавали древесину мимо товарных бирж по ценам ниже рыночных. Контракты заключались напрямую с определенными предпринимателями. При этом на продажу уходили в основном ценные породы деревьев: дуб, сосна, ольха и другие.
От такой торговли лесом государство недополучило почти 11 млн гривен.
Семь фигурантов обвиняются в умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для другого физического или юридического лица использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия.
Экс-руководитель областного коммунального предприятия "Сумыоблагролес" из-за того, что не проконтролировал действия подчиненных, обвиняется в служебной халатности.
Санкции статьи предусматривают наказание – до 6 лет тюрьмы.
Отмечается, что с целью возмещения нанесенного ущерба заявлены гражданские иски, а на имущество лесников наложен арест.
Напомним, правоохранители разоблачили фигурантов в марте 2024 года.