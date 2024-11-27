Прикордонники збили на Сумщині російський дрон "Гербера"
Минулої доби під час однієї з повітряних атак на Сумщині прикордонники приземлили ворожий безпілотник "Гербера"
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує RegioNews.
Зафіксувавши політ баражуючого боєприпасу типу "Гербера", захисники кордону відкрили вогонь зі стрілецької зброї, в результаті чого ворожий БпЛА був збитий.
"Гербера" – російський безпілотник, який є спрощеною та дешевшою версією іранського дрона-камікадзе Shahed-136, відомого в РФ під назвою "Герань-2".
"Гербера" може виконувати різні завдання, включаючи розвідку, спостереження, нанесення ударів та відволікання засобів ППО.
Нагадаємо, з вечора 26 листопада осійські війська запустили по Україні 89 дронів. Сили протиповітряної збили 36 безпілотників.
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