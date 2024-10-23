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Правоохоронці викрили у Сумах 42-річного чоловіка, який розбещував дитину. Він схиляв дівчину до дій сексуального характеру

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік в одній із соцмереж познайомився з 13-річною дівчиною та запропонував їй зустрітися. Після прогулянки містом він запросив дитину до себе в квартиру, де мав намір вчинити стосовно неї розпусні дії.

Завдяки оперативним діям правоохоронців, чоловіка затримали до вчинення злочину.

Зловмиснику оголосили про підозру за фактом розбещення малолітньої та схиляння її до дій сексуального характеру. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Хмельниччині судитимуть чоловіка, який зґвалтував 14-річну дівчинку і знімав процес на відео.