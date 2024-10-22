Авіаудар по будинку в Сумах: чоловік втратив дружину, 14-річну доньку та сестру
Сьогодні вночі, 22 жовтня, російські окупанти вдарили "шахедом" по житловому будинку в Сумах. Внаслідок авіаатаки загинули троє цивільних, постраждав мирний житель
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.
За матеріалами слідства, росіяни атакували безпілотником житловий квартал у Сумах близько 00:00.
"Засіб ураження влучив у приватний будинок, 54-річний чоловік отримав поранення, його 54-річна дружина, 62-річна сестра та 14-річна донька загинули", – йдеться в повідомленні.
За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним убивством, правоохоронці проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, вночі війська РФ завдавали удари безпілотниками по Сумах. Пошкоджені житлові будинки, повідомлялося про загиблих.