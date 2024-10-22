Росіяни вдарили "шахедами" по будинкам у Сумах: загинули 3 людей, серед яких дитина
Сьогодні вночі та вранці, 22 жовтня, війська РФ завдавали удари безпілотниками по Сумах. Пошкоджені житлові будинки, загинули троє людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної військової адміністрації.
Зранку окупанти вдарили по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки цієї атаки уточнюються.
"Внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 22 жовтня в небі над Сумщиною українські зенітники збили 25 ворожих ударних дронів.
Нагадаємо, вчора вранці у Сумах "шахед" пролетів прямо над будинком і вибухнув: момент зафіксували на відео.