Війська Росії атакували Дніпро: є пошкодження

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Через атаку на Дніпро сьогодні вночі, 22 жовтня, пошкоджені приватні будинки. У місті гриміли вибухи

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Вночі гучно було у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки у двох приватних будинках потрощені вікна і двері", – йдеться в повідомленні.

За його словами, окупанти також били дронами-камікадзе, артилерією та з РСЗВ "Град" по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах.

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, протягом минулої доби російська армія обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області, застосовуючи артилерію та дрони, "Гради" та "Урагани". Одна людина дістала поранення.