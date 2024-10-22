Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 19, поранена 8-річна дитина
Кількість потерпілих через ранкову атаку на Запоріжжя 21 жовтня збільшилась до 19. Серед постраждалих — 8-річна дитина
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Троє людей загинули, 19 дістали поранення. Серед поранених 8-річна дівчинка. Такі наслідки ворожої атаки по обласному центру", — йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що впродовж доби російські окупанти завдали 303 удари по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Надійшло 77 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Окрім ракетної атаки по Запоріжжю:
- війська РФ здійснили 17 авіаційних ударів по Малій Токмачці;
- 170 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне;
- чотири обстріли з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку;
- 111 артобстрілів окупанти завдали по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через ранковий удар по Запоріжжю 21 жовтня троє жителів міста загинули, ще 16 — дістали поранення. Наразі 10 потерпілих залишаються у лікарнях.