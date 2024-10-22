21:49  24 жовтня
В Івано-Франківську собака загриз лебедя у парку: власника тварини мобілізували
20:41  24 жовтня
У потрійній ДТП на Черкащині загинув 73-річний чоловік
16:32  24 жовтня
Чи була смерть чоловіка у ТЦК на Полтавщині самогубством: результати експертизи
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2024, 08:15

Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 19, поранена 8-річна дитина

22 жовтня 2024, 08:15
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України у Запорізькій області
Читайте также
на русском языке

Кількість потерпілих через ранкову атаку на Запоріжжя 21 жовтня збільшилась до 19. Серед постраждалих — 8-річна дитина

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Троє людей загинули, 19 дістали поранення. Серед поранених 8-річна дівчинка. Такі наслідки ворожої атаки по обласному центру", — йдеться в повідомленні.

Іван Федоров додав, що впродовж доби російські окупанти завдали 303 удари по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Надійшло 77 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Окрім ракетної атаки по Запоріжжю:

  • війська РФ здійснили 17 авіаційних ударів по Малій Токмачці;
  • 170 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне;
  • чотири обстріли з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку;
  • 111 артобстрілів окупанти завдали по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через ранковий удар по Запоріжжю 21 жовтня троє жителів міста загинули, ще 16 — дістали поранення. Наразі 10 потерпілих залишаються у лікарнях.

війна обстріли загиблі Запоріжжя Запорізька область постраждалі Федоров Іван Сергійович
Росіяни вдарили "шахедами" по будинкам у Сумах: загинули 3 людей, серед яких дитина
22 жовтня 2024, 07:30
Ранкова атака на Запоріжжя забрала життя 3 містян: у лікарні померла ще одна жінка
21 жовтня 2024, 18:35
Ракетний удар по Запоріжжю: аварійно-рятувальні роботи завершені
21 жовтня 2024, 18:13
Всі новини »
24 жовтня 2024
Життя після ТЦК: як мобілізованих по-новому навчатимуть захищати Україну
Нещодавно у Головному управлінні доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ визнали, що за останні місяці мобілізаційний потік зазнав зменшення. Цей та інші супутні фактори стимулювали керівництво Збройних сил...
17 жовтня 2024
План перемоги Зеленського: як експерти оцінюють ініціативу президента
Напередодні президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді план перемоги над росією. Цей документ містить п’ять основних пунктів щодо того, як змусити рф припинити війну і за словами очіль...
10 жовтня 2024
Після війни в Україні залишаться не більше 25 млн людей – соціолог Володимир Паніотто
Скільки сьогодні громадян в Україні, чому підвищення народжуваності дасть економічний ефект лише за 20 років і чому без мігрантів з інших країни буде неможливо відновити Україну — про все це RegioNews...
04 жовтня 2024
Щоденні атаки "шахедів": нова тактика росіян чи економія ракет?
Протягом вересня росіяни щодоби запускали в бік України свої бойові дрони. Це своєрідний антирекорд для нашої країни, адже досі таких щоденних масштабних атак не було жодного місяця з початку повномас...
В Офісі генпрокурора розповіли, як центральна МСЕК "перевіряла" 19 тис. рішень про інвалідність
25 жовтня 2024, 05:26
На Львівщині зіштовхнулися вантажівка та мікроавтобус: загинув водій
25 жовтня 2024, 04:50
У Волинському ТЦК розставили всі крапки над "і" щодо мобілізації чоловіків від 50 років
25 жовтня 2024, 04:11
Українська "снайперська гармата" М777 знищила на ходу російський танк
25 жовтня 2024, 03:51
На Буковині викрили правоохоронця, який продавав канабіс
25 жовтня 2024, 03:22
У Хмельницькому до 7 років вʼязниці засудили ділка за переправку чоловіків за кордон
25 жовтня 2024, 02:45
На Рівненщині 14-річні школярки на скутері протаранили паркан: водійка в комі
25 жовтня 2024, 02:00
На Харківщині затримали блогера, який зливав дані про розміщення ЗСУ
25 жовтня 2024, 01:37
Застряг у болоті дорогою до Угорщини: прикордонники врятували чоловіка, який сам зателефонував до ДПСУ
25 жовтня 2024, 00:57
У Хмельницькому вантажівка переїхала на смерть чоловіка
25 жовтня 2024, 00:11
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Життя після ТЦК: як мобілізованих по-новому навчатимуть захищати Україну
План перемоги Зеленського: як експерти оцінюють ініціативу президента
Всі публікації »
Павло Казарін
Олександр Коваленко
Юрій Бутусов
Всі блоги »