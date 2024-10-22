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22 жовтня 2024, 10:01

У Херсоні росіяни вдарили по зупинці громадського транспорту: постраждала жінка

22 жовтня 2024, 10:01
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні зранку, 22 жовтня, окупаційні війська РФ вдарили БпЛА по зупинці громадського транспорту в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждала місцева мешканка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

"Через дронову атаку 54-річна жінка дістала вибухову травму. Потерпіла самостійно звернулася до лікарні. Їй надають меддопомогу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 21 жовтня, російські війська били по 24 населених пунктах Херсонській області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали девʼятеро цивільних.

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