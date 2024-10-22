У Херсоні росіяни вдарили по зупинці громадського транспорту: постраждала жінка
Сьогодні зранку, 22 жовтня, окупаційні війська РФ вдарили БпЛА по зупинці громадського транспорту в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждала місцева мешканка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.
"Через дронову атаку 54-річна жінка дістала вибухову травму. Потерпіла самостійно звернулася до лікарні. Їй надають меддопомогу", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, впродовж минулої доби, 21 жовтня, російські війська били по 24 населених пунктах Херсонській області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали девʼятеро цивільних.
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