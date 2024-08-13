У Львові 16-річному хлопцеві загрожує в'язниця за неправдиві повідомлення про замінування

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16-річному підліткові зі Львова, який десять разів неправдиво повідомляв про замінування, загрожує до 8 років ув'язнення

Про це повідомили у поліції Львівщини, передає RegioNews.

У поліції зазначають, що хлопець з лютого по квітень 2024 року надсилав електронною поштою неправдиві повідомлення про замінування навчальних закладів та торгових центрів у Львові.

На кожне таке повідомлення реагували правоохоронці. Вони приїжджали на місце, проводили перевірку, евакуювали присутніх та зупиняли роботу закладів.

Кримінальну справу щодо юнака за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України скерували до суду. Йому загрожує від 4 до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині поліцейські повідомили про підозру 30-річному чоловіку за розсилку неправдивих повідомлень про мінування. Чоловік "замінував" понад 40 об'єктів.