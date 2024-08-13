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На Сумщині ввели обмеження на переміщення цивільних у прикордонній зоні: деталі
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13 серпня 2024, 12:17

На Сумщині ввели обмеження на переміщення цивільних у прикордонній зоні: деталі

13 серпня 2024, 12:17
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Через збільшенням інтенсивності бойових дій військове командування ввело обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Так, обмеження в 20-кілометровій прикордонній зоні Сумщини вводять у звʼязку зі:

  • збільшенням інтенсивності бойових дій;
  • активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника;
  • з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців.

"Допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні", – йдеться у повідомленні.

Військові просять із розумінням поставитися до запровадження таких тимчасових обмежувальних заходів.

Інформацію щодо обмеження переміщення (пересування) цивільного населення (техніки) у зазначених районах можна отримати в диспетчерському пункті Сумського зонального відділу Військової служби правопорядку Збройних Сил України за номером: +38 (096) 032 2339.

Нагадаємо, триває евакуація населення з прифронтових районів Сумської області триває. За попередніми оцінками МВС, наразі є потреба в перевезенні у безпечні місця близько 20 тисяч людей.

Раніше повідомлялося, що з 5 по 8 серпня окупаційні російські війська завдали щонайменше 87 авіаударів по території Сумської області. Ворог застосував 154 авіабомби, зокрема, керованих авіаційних бомб (КАБ) та фугасних авіаційних бомб (ФАБ).

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