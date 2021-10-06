На Сумщині одразу декілька авто переїхали чоловіка

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У Конотопському районі Сумської області сталася ДТП за участю пішохода - він потрапив під колеса одразу кількох авто

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції Сумської області.

Трагічна подія сталася учора, 5 жовтня, пізно ввечері на автодорозі Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин, поблизу села Підлипне Конотопського району.

38-річний водій збив пішохода. Під час удару легковиком, постраждалий відлетів на зустрічну смугу, де на нього наїхали ще кілька автівок У результаті наїзду пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці пригоди.

Особу загиблого встановлюють. Також у поліції звернулися до громадян, які мають будь-яку інформацію щодо вказаної ДТП, з проханням повідомити до Конотопського районного відділу поліції.

Нагадаємо, 18 вересня на Сумщині сталася ДТП, внаслідок якої загинуло троє осіб.