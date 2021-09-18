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18 вересня 2021, 12:38 386

На Сумщині у ДТП загинули троє людей

18 вересня 2021, 12:38 386
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Фото: Нацполіція
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На Сумщині сталася ДТП, внаслідок якої загинуло троє осіб, ще одна перебуває в лікарні у тяжкому стані

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.

Аварія сталася вчора близько 23:50, на автодорозі Суми – Київ – Юнаківка, неподалік села Штепівка. Тоді відбулося зіткнення автомобіля Toyota Highlander з вантажним автомобілем DAF з причепом.

У результаті зіткнення три пасажири Toyota Highlander, а саме - 41-річна жінка та 45-річний та 41-річний чоловік - від отриманих травм померли на місці події, водій легковика доставлений до лікарні в тяжкому стані.

Нагадаємо, що днями на Хмельниччині в ДТП загинули троє людей.

Україна ДТП Суми аварія Сумська область

 
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