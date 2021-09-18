На Сумщині у ДТП загинули троє людей
На Сумщині сталася ДТП, внаслідок якої загинуло троє осіб, ще одна перебуває в лікарні у тяжкому стані
Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.
Аварія сталася вчора близько 23:50, на автодорозі Суми – Київ – Юнаківка, неподалік села Штепівка. Тоді відбулося зіткнення автомобіля Toyota Highlander з вантажним автомобілем DAF з причепом.
У результаті зіткнення три пасажири Toyota Highlander, а саме - 41-річна жінка та 45-річний та 41-річний чоловік - від отриманих травм померли на місці події, водій легковика доставлений до лікарні в тяжкому стані.
Нагадаємо, що днями на Хмельниччині в ДТП загинули троє людей.
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